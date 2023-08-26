اُنس جابر من نجمة تنس الى استثمار كروي

النادي ينشط في دوري المحترفين الأميركي

أعلنت نجمة التنس التونسية أنس جابر، عن انضمامها إلى قائمة المستثمرين في نادي نورث كارولينا كوريتج الأميركي(NC courage) لكرة القدم للسيدات.

ونشر النادي الذي ينشط في دوري المحترفين الأميركي عبر حسابه في إنستغرام، صورة لأنس جابر وهي ترفع قميص النادي بالرقم 7 مع اسمها، وكتب "مرحبا بك في نادي كوريتج .. انضمت نجمة التنس أنس جابر إلى فريق كوريتج كمستثمر".

وبدورها، أعادت أنس عبر خاصية "ستوري" على إنستغرام، نشر تدوينة تؤكد استثمارها في نادي "كوريتج" الذي يمثل فريق كرة قدم نسائي محترف، يقع مقره في مدينة كاري بولاية كارولينا الشمالية وتأسس في 9 كانون الثاني - يناير 2017.



