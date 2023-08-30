فضيحة التنس .. نجمة تونس تعرّضت للاغتصاب 3 سنوات وهي طفلة !!

عاش عالم التنس صدمة جديدة بطلها المدرب الشهير Régis De Camaret الذي يقبع في السجن منذ العام 2014 بعد أن تمت إدانته بعشر سنوات سجناً في قضايا اغتصاب بحق لاعبتين سابقتين.فقد خرجت نجمة التنس التونسية السابقة سليمة صفر، البالغة حالياً 46 عاماً، عن صمتها، وكشفت أنها تعرضت للتحرّش والاغتصاب من قبل المدرب نفسه، في مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا، وهي في سن الثانية عشر، وقالت أنها عاشت كابوساً استمر ثلاث سنوات، حين التحقت بمركز التدريب.وقالت صفر لصحيفة ليكيب الفرنسية " كنت في سنّ 12 سنة ونصف، وتعرضت للاغتصاب من قبل مدربي، ولم يعلم أحد بما حدث، واستغرق مني الأمر كثيراً لأتحرر من الخوف الذي عشته، فقد كنت تحت وقع صدمة كبيرة".وتابعت صفر "ضحيّت بكل شيء كي أصل إلى هدفي، ولكني كنت أفكر طيلة حياتي أنني ضعيفة وجبانة، ثم أدركت الآن أنه بإمكاني الحديث عما تعرضت له، فقد تحولت آلامي إلى مشاعر أفتخر بها وأفتخر بما أصبحت عليه الآن".وختمت "أتيت من بلد عربي، وكل ما كنت أعلمه أنه من أفضل مدربي التنس في فرنسا والعالم، وكنت بحاجة إليه كي أصبح بطلة، ولكني كنت أعيش في كل مرة الشيء نفسه، وكل هذا استمر لثلاث سنوات .. كنت أتساءل دائما لماذا لم أتحلّ بالقوة لأقول لا، كنت جبانة وكان الأمر قاسيا جداً".