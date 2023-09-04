فيديو - شاهدوا السنجاب الذي أوقف مباراة للتنس

كانت واحدة من الحكايات في دورة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس

كانت واحدة من حكايات يوم السبت في دورة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس "فلاشينغ ميدوز"، وحدثت في مباراة زوجي السيدات في الدور الثاني، التي انتهت الى فوز الثنائي المؤلف من الألمانية لورا سيجموند والروسية فيرا زفوناريفا على الثنائي البلجيكي جريت مينين ويانينا فيكماير (6-7 و6-2 و6-0).

ففي بداية المجموعة الثانية، صرخ حكم الكرسي طالباً ايقاف اللعب، بسبب وجود سنجاب على أرض الملعب، وهذا ما حصل الى ان تسلق الحيوان سياجا يطل على المدرجات، وهرب من الميدان.