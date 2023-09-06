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التنس

فيديو - طرد متفرّج استخدم "أشهر عبارة لهتلر"

2023-09-06 | 00:17
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فيديو - طرد متفرّج استخدم &quot;أشهر عبارة لهتلر&quot;
فيديو - طرد متفرّج استخدم "أشهر عبارة لهتلر"

تم طرد أحد المتفرجين في دورة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس

تم طرد أحد المتفرجين في دورة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس بعد أن اتهمه اللاعب الألماني ألكسندر زفيريف باستخدام "أشهر عبارة لهتلر" تجاهه.
وكان زفيريف يخوض مباراته في الدور الرابع ضد يانيك سينر لاعب جمهورية التشيك عندما وقع الحادث، وحقق المصنف 12 عالمياً فوزاً بخمس مجموعات ليضرب موعداً في ربع النهائي مع بطل ويمبلدون، الاسباني كارلوس الكاراز.
ففي منتصف المباراة، التي كانت تجري على ملعب آرثر آش، اشتكى زفيريف للحكم من أن أحد المتفرجين قال له "أشهر عبارة لهتلر"، فطلب الحكم من المتفرج المتورط أن يُعرّف عن نفسه، لكن أحداً لم يفعل، ليتدخل الأمن ويتحدث مع أحد المتفرجين قبل مرافقته إلى الخارج.
 
فيديو - طرد متفرّج استخدم "أشهر عبارة لهتلر"

رياضة

التنس

دورة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس

ألكسندر زفيريف

يانيك سينر

كارلوس الكاراز

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