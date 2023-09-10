فيديو - كوكو من طفلة على المُدرّج الى بطلة لفلاشينغ ميدوز

Coco Gauff went from being a kid in the stands to a US Open champion.



Anything is possible. pic.twitter.com/1kce1ANO6E — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023 Coco Gauff's mom the moment she won. 🖤🥰 pic.twitter.com/dSBMhm1WDe — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

كوري ديون جوف "كوكو"، من مواليد 13 آذار - مارس 2004، لاعبة التنس الأميركية، توّجت بطلة لفلاشينغ ميدوز، رابع دورات التنس الكبرى، بتغلبها في المباراة النهائية على البيلاروسية آرينا سابالينكا (2-6 و6-3 و6-2).وشكّل صعود "كوكو"، البالغة 19 عاماً، المصنفة السادسة، السريع ووصولها الى نهائي دورة الولايات المتحدة المفتوحة مفاجأة، كما شكّل انتصارها على سابالينكا، المصنفة ثانية، مفاجأة أكبر.وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لكوكو وهي طفلة ترقص على المُدرج في فلاشينغ ميدوز، ثم وهي تحرز اللقب وتنهار على الأرض باكية.