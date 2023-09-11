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التنس

فيديو - ديوكوفيتش يواصل تحطيم الارقام ... أعظم لاعب تنس في كل العصور

2023-09-11 | 00:21
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فيديو - ديوكوفيتش يواصل تحطيم الارقام ... أعظم لاعب تنس في كل العصور
فيديو - ديوكوفيتش يواصل تحطيم الارقام ... أعظم لاعب تنس في كل العصور

تعامل الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع ثقل التاريخ

تعامل الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع ثقل التاريخ ليهزم الروسي دانييل ميدفيديف في نهائي فردي الرجال في دورة أميركا المفتوحة للتنس بفوزه (6-3 و7-6 و6-3)، مُحرزاً لقبه الفردي رقم 24 في الدورات الأربع الكبرى، معادلا الرقم القياسي لمارجريت كورت، ليعتبر أعظم لاعب تنس في كل العصور.
وقال اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً "إن صنع تاريخ هذه الرياضة هو شيء رائع ومميز حقا .. لم أتخيل أبدا أنني سأكون هنا لأتحدث عن 24 بطولة سلام .. لم أكن أعتقد أبدا أن هذا سيكون هو الواقع، لكن في العامين الماضيين شعرت أن لدي فرصة للتاريخ، ولماذا لا أغتنمها إذا تم تقديمها".
 
 
فيديو - ديوكوفيتش يواصل تحطيم الارقام ... أعظم لاعب تنس في كل العصور

رياضة

التنس

نوفاك ديوكوفيتش

دانييل ميدفيديف

دورة أميركا المفتوحة للتنس

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مارجريت كورت

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