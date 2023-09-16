المدعي العام يطلب السجن عامين لنجمة التنس الشهيرة

متهمة مع زوجها السابق بوضع خطة لتجنب دفع دين للبنك

خفض مكتب المدعي العام إلى عامين، طلب عقوبة السجن، في حق لاعبة التنس الشهيرة السابقة، الاسبانية أرانتشا سانشيز فيكاريو، المتهمة مع زوجها السابق جوزيب سانتاكانا، بوضع خطة لتجنب دفع دين لبنك لوكسمبورغ.

ففي الجلسة الرابعة من المحاكمة التي عقدت اليوم الجمعة في "المحكمة الجنائية 25"، قرر مكتب المدعي العام طلب تخفيض العقوبة من أربع سنوات أوليّة إلى سنتين، كما طلب الادعاء الخاص لبنك لوكسمبورغ الامر نفسه.

وقبل محامي الدفاع عن سانشيز فيكاريو الحكم بالسجن لمدة عامين، لكنه طلب تعليق عقوبة السجن في حالة إدانتها أخيراً، وهو أمر لم يتفق عليه الطرفان بعد.

فيكاريو، هي بطلة الفردي في استراليا المفتوحة ثلاث مرات ورولان غاروس الفرنسية مرتين وفلاشينغ ميدوز الاميركية مرتين وويمبلدون البريطانية مرة واحدة، أي أن رصيدها من ألقاب الدورات الأربع الكبرى هو ثمانية.



