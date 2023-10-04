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التنس

فيديو - كان على بُعد نقطة من الفوز لكنه ارتكب خطيئة فاستُبعد !!

2023-10-04 | 02:34
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فيديو - كان على بُعد نقطة من الفوز لكنه ارتكب خطيئة فاستُبعد !!
فيديو - كان على بُعد نقطة من الفوز لكنه ارتكب خطيئة فاستُبعد !!

تم إيقاف المباراة واستبعاد اللاعب الذي يتعين عليه مواجهة غرامة كبيرة

كان اللاعب الاسترالي مارك بولمانز، المصنف الرابع، فائزاً على منافسه الايطالي ستيفانو نابوليتانو، المصنف الثامن عشر، بنتيجة (7-6 و6-6) مع الأفضلية له، في دورة "شنغهاي ماسترز 1000" للتنس، حين حصلت اللحظة السريالية.
ففي الشوط الفاصل من المجموعة الثانية، ومع "نقطة المباراة" لصالحه، اندفع اللاعب الأسترالي نحو الشباك، لكنه أصابها، ما جعله يشعر بالسوء، الى درجة أنه ضرب الكرة بغضب، ولسوء الحظ، اصطدمت في وجه الحكم.
وعلى الرغم من كونه لا يقصد، إلا أن اللوائح واضحة جداً، حيث تم إيقاف المباراة واستبعاده، كما سيتعين عليه مواجهة غرامة كبيرة.
 
 
 
فيديو - كان على بُعد نقطة من الفوز لكنه ارتكب خطيئة فاستُبعد !!

رياضة

التنس

مارك بولمانز

ستيفانو نابوليتانو

شنغهاي ماسترز

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