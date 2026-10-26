وزير الدفاع الإسرائيلي: أوضحنا بجلاء أننا سنرد بقوة كبيرة إذا تعرضت إسرائيل لهجوم من جانب إيران

سانا عن مدير صحة درعا: 5 مدنيين بينهم نساء وأطفال ضحايا الغارات الأردنية على مواقع في ريف درعا جنوبي سوريا

سانا عن مدير صحة درعا: 5 مدنيين بينهم نساء وأطفال ضحايا الغارات الأردنية على مواقع في ريف درعا جنوبي سوريا