وأوضحت الإدارة، في بيان، أن العملية أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في ، وهم (ج.س)، و(ع.س)، و(س.س)، مشيرةً إلى مصادرة المضبوطات وإحالة الموقوفين إلى المختص.