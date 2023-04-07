نشاط جامعي - عسكري بمناسبة اليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام

بمناسبة اليوم العالمي للرياضة من أجل التنمية والسلام، نظّمت الجامعة العربية المفتوحة مباراة في كرة السلة جمعت بين منتخبها ومنتخب الجيش اللبناني في قاعة بلدية الغبيري.وأسفرت المباراة عن فوز منتخب الجيش بنتيجة (53 ـ 36)، وفور إنتهاء اللقاء وزّع كبار الحضور الدروع التكريمية لكل من زينب غدّار وهشام السرّاج لاحراز كل منهما ميدالية برونزية في البطولة العربية للمواي تاي ومحمد الحسن لاحرازه الميدالية الفضية.ووزعت ميداليات تكريكية الى الرقيب أوّل علي الزعبي لاحرازه ميدالية ذهبية في بطولة غرب آسيا للترياتلون التي نظّمتها الكويت، والرقيب نور الدين حديد لاحرازه ميدالية ذهبية في لقاء دبي الدولي لألعاب القوى في سباق المئة متر.كما تمّ تكريم الاتحاد اللبناني لكرة السلة في ضوء الانجازات التي حققتها منتخباته لجهة تأهلها إلى ثلاث بطولات عالمية، حيث تسلّم أمينه العام شربل رزق درعاً تكريمية من العقيد فصاعي ورزق وشرارة، كما تسلّم قبلاوي درعاً مماثلة تقديراً لانجازات أبطال لبنان في المواي تاي، وبدوره سلّم رزق كأسين إلى رئيسي الفريقين، الجيش والجامعة.تقدّم الحضور العقيد محمد فصاعي ممثلاً قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون، ممثل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس مستشاره سمير رزق، المقدم سامر حمادة ممثلاً مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، المقدّم نضال ذياب ممثلاً مدير عام الجمارك، رئيس الاتحاد اللبناني للمواي تاي سامي قبلاوي، أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة السلة شربل رزق، وعضو اتحاد المواي تاي قاسم النونو، ومسؤول الرياضة في الجامعة زكريا شرارة وإداري الجامعة فراس عضاضة والزميل ابراهيم وزنه بصفته منسّقاً إعلامياً للنشاط.