مقدمة النشرة المسائية 27-10-2026

وجهانِ.. والعُملةُ واحدة/ نتنياهو الذي يَحتفلُ هذا العام بمرور ثلاثينَ عاماً على صعود "البيبية" السياسية/ وآيزنكوت الجنرالُ القادم إلى الصُّندوقةِ الانتخابية بإرثٍ عسكري "فخرُ صناعتِه" عقيدةُ الضاحيةِ الجنوبية/ والوجهانِ بفارِقٍ ضئيل في المفاهيمِ والرُّؤَى يتنافسانِ إنْ في غزةَ أم في لبنانَ على الدمِ الفلسطيني كما اللبناني/./ هو سباقٌ محمومٌ بين يمينيٍّ/ ويمينيٍّ على يمينِ اليمين/ يشكلُ فيه الصوتُ العربي
الصوتَ التفضيلي/ ومعه يخوضُ الناخبُ الإسرائيلي
معركةَ الاختيارِ بين إعادةِ الاعتبار لمفهوم الدولة التي ضَرَب نتنياهو أُسُسَها أو إبقاءِ القديمِ على قِدَمِه/ بتجديدِ "البَيعة" له/ وبين هذَينِ الخِيارَين فإنَّ آيزنكوت حليفَ الأمس في حكومة الحرب على غزة/ هو غَريمُ نتنياهو اليوم
في حكومةِ الحربِ على لبنان/ لا ليُنهِيَ حربَ الأعوامِ الثلاثة إنما ليَتَّخذَ من مستوطَنات الشَّمال وخُلُوِّها من المستوطِنين مادةً لكَسْبِ الأصواتِ التي تمثلُ مركَزَ الثِّقل الانتخابي/./ العمليةُ الانتخابيةُ الجارية وصَفَها مراقبونَ بالمصيرية التي ستحددُ هُويةَ وصورةَ إسرائيلَ المقبلة / ومن هنا جاءت نسبةُ الإقبالِ على التصويت لتسجِّلَ أعلى مستوىً لها منذ عقود/ وخلالَها لم يلتزمْ نتنياهو بالصمتِ الانتخابي فقدَّمَ نفسَه "كالمُخَلِّص" وحَرَّضَ وأَهدَرَ الدمَ العربي/ ودقَّ جرسَ الإنذار للناخِبين بأنْ بقِيَتْ أمامَهم ساعاتٌ قليلة لإنقاذ إسرائيل/ وخيرهم بين اليمين وفلسطين/ وباسم الليكود والأحزابِ التي تدورُ في فَلَكِه طالب بتمديد فترةِ الاقتراع/ الأمرُ الذي رفَضَه المعسكرُ المقابِل/./ وإذا كان إسحاق شامير قد وَصَف نتنياهو لدى صعودِه السياسي "بالمَلاك المخرّب" / فإن آيزنكوت مِثْلَ خصمِه لا يَسيرُ على الخط "المستقيم"/ فهو لا يَتبنّى حلَّ الدولتين/ ويؤيدُ السيطرةَ الأمنيةَ المُطلَقة على الأراضي الفلسطينية/ ويَدعمُ الاستيطان/ ويَطرحُ نفسَه شخصيةً نزيهة في مقابلِ فسادِ نتنياهو/ وكِلاهُما يواجِهانِ التحديَ في الحصولِ على ستينَ زائداً واحداً من مقاعدِ الكنيستِ لتشكيلِ الحكومة/ وبانتظار انتهاءِ الاستفتاءِ على الأداء/ وما ستُفرِزُه الصُّندوقةُ الانتخابيةُ الإسرائيلية
وتأثيرُها في مَسار الأحداثِ بالمنطقة/ فإنَّ مفاعيلَ اجتماعِ حلفِ مكةَ في طهران / لا تَزالُ قيدَ التداول/ فاعتبرتِ الخارجيةُ القطرية أنَّ جهودَ المملكةِ العربية السعودية
ودولِ الحلف مكمِّلةٌ للجهود التي تقومُ بها قطر وباكستان في إطار المشاورات المستمرة بين الشركاءِ الإقليميين والدوليين لوضع حدٍّ نهائي للأزمة بين واشنطن وطهران/ ولإنجاحِ الوَساطة، على إيران إبداءُ حُسنِ النيّة ووقفُ التهديداتِ ضد دولِ الخليج / الاجتماعُ الرُّباعي بالأمس/ وَجد صَداهُ اليومَ باجتماعٍ ثنائي في موسكو بين أميرِ قطر والرئيسِ الإيراني/ وكانت مستجداتُ المفاوضاتِ ومضيقُ هرمُز والطاقةُ ثالثَهما/ قبل أن ينضَمَّا إلى قِمة منتدى الدولِ المصدّرة للغاز/ وعلى المادة المُسِيلَة كان اتفاقٌ على إيجادِ طُرقِ نقلٍ جديدة
من خلال التعاونِ في ما بينَ الدولِ المشارِكة وبناءِ خريطةِ تعاونٍ ثابتة/ وضمانِ أمنِ الإمدادات وحمايةِ البُنيةِ التحتية ووضعِ تسعيرةٍ عادلة للغاز الطبيعي من خلال عقودٍ طويلةِ الأجل/ وعلى هذه العناوين وتعزيزِ التعاون في قطاع النِفط والغاز وزيادةِ التبادلات الاقتصادية/ سار اللقاءُ بين الرئيسين الروسي والإيراني / زائداً التصعيدَ في المنطقة حيث أَبلغ بزيشكيان بوتين بأنْ لا حاجةَ للاعتماد على الولايات المتحدة
لتسوية قضايا الشرق الأوسط / ولحينِه فإنَّ الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب وقبل الدخولِ في الصمتِ الانتخابي النِصفي/ اكتفى بالقول إنه لم يَقتنعْ بالهُدنة معَ إيران واعتَبرها مَضْيعةً للوقت/ وفي هذا الوقت لم يضِّيعِ الوقت / ووَجدَ الرئيسُ "الراقِص" مُتَّسَعاً للتغزل " بمؤخِّرة" إحدى مغنيات الروك //