مقدمة النشرة المسائية 27-10-2026

وجهانِ.. والعُملةُ واحدة/ نتنياهو الذي يَحتفلُ هذا العام بمرور ثلاثينَ عاماً على صعود "البيبية" السياسية/ وآيزنكوت الجنرالُ القادم إلى الصُّندوقةِ الانتخابية بإرثٍ عسكري "فخرُ صناعتِه" عقيدةُ الضاحيةِ الجنوبية/ والوجهانِ بفارِقٍ ضئيل في المفاهيمِ والرُّؤَى يتنافسانِ إنْ في غزةَ أم في لبنانَ على الدمِ الفلسطيني كما اللبناني/./ هو سباقٌ محمومٌ بين يمينيٍّ/ ويمينيٍّ على يمينِ اليمين/ يشكلُ فيه الصوتُ الصوتَ التفضيلي/ ومعه يخوضُ الناخبُ معركةَ الاختيارِ بين إعادةِ الاعتبار لمفهوم الدولة التي ضَرَب نتنياهو أُسُسَها أو إبقاءِ القديمِ على قِدَمِه/ بتجديدِ "البَيعة" له/ وبين هذَينِ الخِيارَين فإنَّ آيزنكوت حليفَ الأمس في حكومة الحرب على غزة/ هو غَريمُ نتنياهو في حكومةِ الحربِ على لبنان/ لا ليُنهِيَ حربَ الأعوامِ الثلاثة إنما ليَتَّخذَ من مستوطَنات الشَّمال وخُلُوِّها من المستوطِنين مادةً لكَسْبِ الأصواتِ التي تمثلُ مركَزَ الثِّقل الانتخابي/./ العمليةُ الانتخابيةُ الجارية وصَفَها مراقبونَ بالمصيرية التي ستحددُ هُويةَ وصورةَ إسرائيلَ المقبلة / ومن هنا جاءت نسبةُ الإقبالِ على التصويت لتسجِّلَ أعلى مستوىً لها منذ عقود/ وخلالَها لم يلتزمْ نتنياهو بالصمتِ الانتخابي فقدَّمَ نفسَه "كالمُخَلِّص" وحَرَّضَ وأَهدَرَ الدمَ العربي/ ودقَّ جرسَ الإنذار للناخِبين بأنْ بقِيَتْ أمامَهم ساعاتٌ قليلة لإنقاذ إسرائيل/ وخيرهم بين اليمين وفلسطين/ وباسم الليكود والأحزابِ التي تدورُ في فَلَكِه طالب بتمديد فترةِ الاقتراع/ الأمرُ الذي رفَضَه المعسكرُ المقابِل/./ وإذا كان إسحاق شامير قد وَصَف نتنياهو لدى صعودِه السياسي "بالمَلاك المخرّب" / فإن آيزنكوت مِثْلَ خصمِه لا يَسيرُ على الخط "المستقيم"/ فهو لا يَتبنّى حلَّ الدولتين/ ويؤيدُ السيطرةَ الأمنيةَ المُطلَقة على الأراضي الفلسطينية/ ويَدعمُ الاستيطان/ ويَطرحُ نفسَه شخصيةً نزيهة في مقابلِ فسادِ نتنياهو/ وكِلاهُما يواجِهانِ التحديَ في الحصولِ على ستينَ زائداً واحداً من مقاعدِ الكنيستِ لتشكيلِ الحكومة/ وبانتظار انتهاءِ الاستفتاءِ على الأداء/ وما ستُفرِزُه الصُّندوقةُ الانتخابيةُ وتأثيرُها في مَسار الأحداثِ بالمنطقة/ فإنَّ مفاعيلَ اجتماعِ حلفِ مكةَ في طهران / لا تَزالُ قيدَ التداول/ فاعتبرتِ الخارجيةُ القطرية أنَّ جهودَ المملكةِ ودولِ الحلف مكمِّلةٌ للجهود التي تقومُ بها قطر وباكستان في إطار المشاورات المستمرة بين الشركاءِ الإقليميين والدوليين لوضع حدٍّ نهائي للأزمة بين واشنطن وطهران/ ولإنجاحِ الوَساطة، على إيران إبداءُ حُسنِ النيّة ووقفُ التهديداتِ ضد دولِ الخليج / الاجتماعُ الرُّباعي بالأمس/ وَجد صَداهُ اليومَ باجتماعٍ ثنائي في موسكو بين أميرِ قطر والرئيسِ الإيراني/ وكانت مستجداتُ المفاوضاتِ ومضيقُ هرمُز والطاقةُ ثالثَهما/ قبل أن ينضَمَّا إلى قِمة منتدى الدولِ المصدّرة للغاز/ وعلى المادة المُسِيلَة كان اتفاقٌ على إيجادِ طُرقِ نقلٍ من خلال التعاونِ في ما بينَ الدولِ المشارِكة وبناءِ خريطةِ تعاونٍ ثابتة/ وضمانِ أمنِ الإمدادات وحمايةِ البُنيةِ التحتية ووضعِ تسعيرةٍ عادلة للغاز الطبيعي من خلال عقودٍ طويلةِ الأجل/ وعلى هذه العناوين وتعزيزِ التعاون في قطاع النِفط والغاز وزيادةِ التبادلات الاقتصادية/ سار اللقاءُ بين الرئيسين الروسي والإيراني / زائداً التصعيدَ في المنطقة حيث أَبلغ بزيشكيان بوتين بأنْ لا حاجةَ للاعتماد على لتسوية قضايا الشرق الأوسط / ولحينِه فإنَّ الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب وقبل الدخولِ في الصمتِ الانتخابي النِصفي/ اكتفى بالقول إنه لم يَقتنعْ بالهُدنة معَ إيران واعتَبرها مَضْيعةً للوقت/ وفي هذا الوقت لم يضِّيعِ الوقت / ووَجدَ الرئيسُ "الراقِص" مُتَّسَعاً للتغزل " بمؤخِّرة" إحدى مغنيات الروك //