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ديما بياعة توجه نصيحة مؤثرة لـ شيرين عبد الوهاب وهل تعتزل الفن لأجل زوجها الثاني؟
2023-06-24 | 14:47
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ديما بياعة توجه نصيحة مؤثرة لـ شيرين عبد الوهاب وهل تعتزل الفن لأجل زوجها الثاني؟
ديما بياعة توجه نصيحة مؤثرة لـ شيرين عبد الوهاب وهل تعتزل الفن لأجل زوجها الثاني؟
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طلال مارديني يقتحم مقابلة ديما بياعة في كتاب الشهرة وشقيقتها التي أبكتها تفاجئها على الهواء
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