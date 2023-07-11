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في حال الشغور في حاكمية مصرق لبنان نواب الحاكم يتحملون المسؤلية الكاملة
2023-07-11 | 14:48
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في حال الشغور في حاكمية مصرق لبنان نواب الحاكم يتحملون المسؤلية الكاملة
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في حال الشغور في حاكمية مصرق لبنان نواب الحاكم يتحملون المسؤلية الكاملة
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