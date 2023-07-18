علي الهيل : الدور الفرنسي في لبنان انتهى وقطر الدولة الوحيدة التي قلبها على لبنان

علي الهيل لـ #الرئيس: الدور الفرنسي في لبنان انتهى ودولة قطر هي الدولة الوحيدة التي قلبها على لبنان وهي تجد نفسها ملتزمة اخلاقياً امام الشعب اللبناني فهي انجحت حوار الدوحة عام 2008