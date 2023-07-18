أشواق عباس : سوريا لم تتدخل وتدعم مرشحًا للرئاسة اللبنانية على حساب آخر وهكذا وصفت العلاقة مع الحزب

السياسي اللبناني رياض رعد لـ #الرئيس : حصل لقاء بيني وبين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط وقد كان اللقاء واضحا وصريحاً وتطرق الى قضايا لبنانية ولم نتطرق بالحديث عن العلاقة مع سوريا