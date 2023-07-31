داليا كريم تبكي على الهواء بسبب طفلة أنهكها الوضع المعيشي وتعدها بتغيير منزلها

مفتي صيدا سليم سوسان: لوقف إطلاق النار الفوري وبكلمة حاسمة في مخيّم عين الحلوة

مفتي صيدا سليم سوسان: لوقف إطلاق النار الفوري وبكلمة حاسمة في مخيّم عين الحلوة