أمنية سيدة لبنانية عبالي شوف ولادي مبسوطين بالبيت ..ريحيلي نفسيتي

نائب رئيس حزب القوات اللبنانية جورج عدوان لـ"#وهلق_شو": أحمّل القضاء والأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجيش مسؤولية إجابتنا على الأسئلة حول ما حصل في بشري وإذا كان ما حصل هدفه الفتنة