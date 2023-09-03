أولا مع جان عزيز و حسين أيوب : ما هو مصير مبادرة نبيه بري ؟ وحراك قطري منتظر رئاسيا

أولا مع جان عزيز و حسين أيوب : ما هو مصير مبادرة نبيه بري ؟ وحراك قطري منتظر رئاسيا

