الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
البث المباشر
البحث
بيروت
28
o
جبل لبنان
29
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
31
o
الجنوب
29
o
البقاع
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
02:19
فيديو يوثّق لحظة هبوط مركبة دراغون التي تقل طاقم "كرو-6" على الأرض
16:24
بعد 6 أشهر بالفضاء.. شاهد ماذا قال النيادي قبيل العودة للأرض؟
10:48
نفوق عشرات الحيوانات في تركيا بسبب حبات البرد
05:41
شاهد بالفيديو... جسم أخضر يتوهج في سماء تركيا ويثير الذعر
2023-09-03
دعا الجميع لحفل زفافه فحضروا جنازته... الحزن يخيّم على مدينة مصرية
تشاهدون الآن
أولا مع جان عزيز و حسين أيوب : ما هو مصير مبادرة نبيه بري ؟ وحراك قطري منتظر رئاسيا
2023-09-03 | 15:13
A-
A+
أولا مع جان عزيز و حسين أيوب : ما هو مصير مبادرة نبيه بري ؟ وحراك قطري منتظر رئاسيا
أولا مع جان عزيز و حسين أيوب : ما هو مصير مبادرة نبيه بري ؟ وحراك قطري منتظر رئاسيا
<yt-formatted-string class="style-scope ytd-watch-metadata" dir="auto">أولا مع جان عزيز و حسين أيوب : ما هو مصير مبادرة نبيه بري ؟ وحراك قطري منتظر رئاسيا</yt-formatted-string>
<ytd-video-owner-renderer class="style-scope ytd-watch-metadata">
<yt-img-shadow id="avatar" width="40" class="style-scope ytd-video-owner-renderer no-transition" style="background-color: transparent; opacity: 1; height: 40px; width: 40px; margin-left: 12px;"></yt-img-shadow>
</ytd-video-owner-renderer>
مقالات ذات صلة
أولا مع جان عزيز و حسين أيوب : ما هو مصير مبادرة نبيه بري ؟ وحراك قطري منتظر رئاسيا
جان عزيز لـ"وهلق شو": القطري هو الوحيد القادر على الحديث مع كل الأطراف ومن المنتظر أن يكون هناك حراك قطري بالملف الرئاسي
جان عزيز لـ"وهلق شو": هناك استقالة داخلية كليّة من الأطراف اللبنانية وحراك الخماسية والتراجع الفرنسي مؤشرات وأيلول يحاول رسم خطوة إلى الأمام في الاستحقاق الرئاسي
أولا مع جان عزيز و حسين أيوب : ما هو مصير مبادرة نبيه بري ؟ وحراك قطري منتظر رئاسيا
تشاهدون الآن
مبادرة
وحراك
منتظر
رئاسيا
العودة الى الأعلى
طفلة بكلام مؤثر لـ داليا كريم عبالي يصير عنا كنابايات بالبيت
اقرأ ايضا في تشاهدون الآن
2023-08-28
طفلة بكلام مؤثر لـ داليا كريم عبالي يصير عنا كنابايات بالبيت
2023-08-28
طفلة بكلام مؤثر لـ داليا كريم عبالي يصير عنا كنابايات بالبيت
2023-08-28
تحضيرات داليا كريم وفريقها لمساعدة عائلة سعادة بدأت والتغييرات جذرية
2023-08-28
تحضيرات داليا كريم وفريقها لمساعدة عائلة سعادة بدأت والتغييرات جذرية
2023-08-04
ليال بو موسى تبرز خيوط جديدة في قضية #٤_آب فيما يخص الدعاوى بحق "سفارو " .. وهذا ما كشفه شكري حداد
ليال بو موسى تبرز خيوط جديدة في قضية #٤_آب فيما يخص الدعاوى بحق "سفارو " .. وهذا ما كشفه شكري حداد
2023-08-04
ليال بو موسى تبرز خيوط جديدة في قضية #٤_آب فيما يخص الدعاوى بحق "سفارو " .. وهذا ما كشفه شكري حداد
ليال بو موسى تبرز خيوط جديدة في قضية #٤_آب فيما يخص الدعاوى بحق "سفارو " .. وهذا ما كشفه شكري حداد
يحدث الآن
محليات
03:56
الصحافي وجدي العريضي لـ "الجديد" : المعلومات الأولية تشير بأن السعودية ستدعم بعض القطاعات الأساسية في لبنان وزيارة وسيم منصوري إلى المملكة مفصلية وهامة كما أن السعودية لن تتخلى عن لبنان
محليات
03:31
ابراهيم كنعان لـ "الجديد" ردًا على عدم الدعوة إلى جلسة لمناقشة موازنة 2023 : اتصلت بالأمين العام لمجلس النواب فأكد أن المشروع لم يصل الى مجلس النواب اصلا لتتم احالته الى لجنة المال
فن
03:10
بالفيديو- غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة روتانا
زوارنا يقرؤون الآن
12:55
مقدمة النشرة المسائية 03-09-2023
2023-09-03
خطـف بيسان اسماعيل في بيروت بعد تعرضها للضـرب والمعتـدي يظهر في مقطع فيديو ويكشف تفاصيل
03:10
بالفيديو- غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة روتانا
05:32
اعترفت بإقدامها على تنفيذ عملية سرقة أموال ومجوهرات... قوى الأمن تعمم صورتها
2023-09-02
زياد الرحباني يتصدر حديث الجمهور بصورة جديدة له
07:06
حاولا الفرار وأطلقا النار على الجيش!
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
16:40
سامي الجميّل : أتمنى من التيار الوطني الحر أن يعود إلى مكانه الطبيعي وهذا ما قاله عن القوات اللبنانية
16:29
سامي الجميل : نبيه بري لن يفتح المجلس النيابي إلا لإنتخاب حليف للحزب رئيسًا للجمهورية
16:03
سامي الجميل : جاهزون للحوار مع الحزب إذا توفرت تلك الشروط.. والحل بتشكيل جبهة معارضة واسعة لمواجهته
15:42
سامي الجميّل : دخلنا في عملية فرض رئيس وهذا الامر استكمال لانقلاب يقوم به الحزب ليضع يده على البلد
15:21
أولا مع جان عزيز و حسين أيوب : ما هو مصير مبادرة نبيه بري ؟ وحراك قطري منتظر رئاسيا
15:13
أولا مع جان عزيز و حسين أيوب : ما هو مصير مبادرة نبيه بري ؟ وحراك قطري منتظر رئاسيا
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
فن
05:45
ظهور نادر لـ زوجة ملحم زين تماني البيض
فن
05:45
ظهور نادر لـ زوجة ملحم زين تماني البيض
محليات
04:44
جنبلاط عن قائد الجيش : جبران باسيل بدوش ياه.. أنا بديش ياه؟
محليات
04:44
جنبلاط عن قائد الجيش : جبران باسيل بدوش ياه.. أنا بديش ياه؟
محليات
05:32
اعترفت بإقدامها على تنفيذ عملية سرقة أموال ومجوهرات... قوى الأمن تعمم صورتها
محليات
05:32
اعترفت بإقدامها على تنفيذ عملية سرقة أموال ومجوهرات... قوى الأمن تعمم صورتها
محليات
07:06
حاولا الفرار وأطلقا النار على الجيش!
محليات
07:06
حاولا الفرار وأطلقا النار على الجيش!
فن
06:27
جورجينا رزق تطل بعد غياب.. هكذا ظهرت
فن
06:27
جورجينا رزق تطل بعد غياب.. هكذا ظهرت
محليات
16:40
سامي الجميّل : أتمنى من التيار الوطني الحر أن يعود إلى مكانه الطبيعي وهذا ما قاله عن القوات اللبنانية
محليات
16:40
سامي الجميّل : أتمنى من التيار الوطني الحر أن يعود إلى مكانه الطبيعي وهذا ما قاله عن القوات اللبنانية
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023