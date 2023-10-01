الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
29
o
الجنوب
28
o
البقاع
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
06:49
مقتل طبيب سوري وزوجته على يد صهرهما .. والداخلية السورية تكشف التفاصيل
06:24
كوريا الجنوبية توقف عادة تعود لقرون!
04:18
سلمى و مها المصري تعلنان وفاة 7 من افراد عائلتهما: أوجعتم قلوبنا
02:41
"نزاع رومانسي" يودي بحياة شخصين في هيوستن
02:16
أظهر سلوكاً عدوانياً.. دب يقتل شخصين في متنزه بكندا
تشاهدون الآن
الصحافي حسين ايوب : هناك تغطية مباشرة من قبل امريكا والسعودية على المبادرة القطرية
2023-10-01 | 15:06
A-
A+
الصحافي حسين ايوب : هناك تغطية مباشرة من قبل امريكا والسعودية على المبادرة القطرية
مقالات ذات صلة
حسين أيوب لـ "وهلق شو": دفن لودريان المبادرة الفرنسية عندما أكد "وجوب اعتماد خيار ثالث" وهناك مباركة ايرانية للحركة القطرية
أولا مع جان عزيز و حسين أيوب | الأوساط اللبنانية تتحدث عن دوحة 2 وهذا هو مسار المبادرة القطرية
رئيس تحرير موقع 180 بوست #حسين_أيوب لـ " #وهلق_شو " : المبادرة القطرية جداً جدية بغطاء سعودي - أميركي وقطر على تنسيق تام مع ايران وهذا المسار مستمر
الصحافي حسين ايوب : هناك تغطية مباشرة من قبل امريكا والسعودية على المبادرة القطرية
تشاهدون الآن
تغطية
مباشرة
امريكا
والسعودية
المبادرة
القطرية
العودة الى الأعلى
حلم أو Dream.. شو قولكن طلبات فريق #farix_and_co ؟
نقاش حاد داخل استديو فوق 18 بسبب الهوية الجندرية
اقرأ ايضا في تشاهدون الآن
14:32
الصحافي جان عزيز : الولابات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودبة رفضت عقد مؤتور دوحة 2
14:32
الصحافي جان عزيز : الولابات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودبة رفضت عقد مؤتور دوحة 2
14:01
سلمى حايك لأول مرة بإستديو #farix_and_co وردة فعل زينة الزغبي لا تصدق
14:01
سلمى حايك لأول مرة بإستديو #farix_and_co وردة فعل زينة الزغبي لا تصدق
13:52
حلم أو Dream.. شو قولكن طلبات فريق #farix_and_co ؟
13:52
حلم أو Dream.. شو قولكن طلبات فريق #farix_and_co ؟
يحدث الآن
فن
06:50
انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تخرج عن صمتها وتهدد: رح تكون نهايتك!
منوعات
06:49
مقتل طبيب سوري وزوجته على يد صهرهما .. والداخلية السورية تكشف التفاصيل
منوعات
06:24
كوريا الجنوبية توقف عادة تعود لقرون!
زوارنا يقرؤون الآن
05:39
مجلس الوزراء يصدر مذكرة تقضي بوجوب تأخير الساعة ساعة واحدة إعتباراً من منتصف ليل 28-29 تشرين الاول 2023
15:58
الوزير عصام شرف الدين ردًا على وزير الخارجية عبدلله بو حبيب : إنت لسانك طويل وخانع ومهادن ومتواطئ
2023-09-23
فيديو – شاهدوا كيف تحوّل الحكم الى ملاكم .. بالغ العنف
2023-03-25
مدير عام هيئة اوجيرو عماد كريدية لـ"الجديد": سأتخذ اجراءات قانونية ضد أي موظف أو مجموعة موظفين تعمل عمداً إلى توقيف المرفق العام و تأخد المواطن اللبناني رهينة لتحقيق مطالبها وهذا حقي في القانون
05:50
منى واصف تفاجئ جمهورها بلإعلان هام
2023-10-01
اول تعليق لـ ميريام فارس بعد الهجوم عليها بسبب مقارنة نفسها بالسيدة فيروز
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
05:42
زياد شبيب يصف وزير الداخلية السابق "بالفاشل" : "ملفي تركّب بمكتبه"
04:58
قاسم قصير : مؤتمر "دوحة 2" ليس مطلباً رسمياً للـ ـحز ب لكنه يتوافق مع متطلبات الرئيس بري
04:34
زياد شبيب : كل ما يتم ترويجه عن إفلاسي بلدية بيروت هو افتراء
15:58
الوزير عصام شرف الدين ردًا على وزير الخارجية عبدلله بو حبيب : إنت لسانك طويل وخانع ومهادن ومتواطئ
15:55
جدال حاد بين الوزيرين عصام شرف الدين وعبدالله بو حبيب والأخير : "خفف حكي "
15:39
أولا مع جان عزيز و حسين أيوب | الأوساط اللبنانية تتحدث عن دوحة 2 وهذا هو مسار المبادرة القطرية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:49
بيان للجيش اللبناني بعد ما حصل في اللبوة .. "لضبط النفس والتعاون مع التدابير الأمنية"
محليات
08:49
بيان للجيش اللبناني بعد ما حصل في اللبوة .. "لضبط النفس والتعاون مع التدابير الأمنية"
فن
08:00
مذيعة معروفة تدخل في حالة غيبوبة تامة واصدقاؤها يطلبون الدعاء لها
فن
08:00
مذيعة معروفة تدخل في حالة غيبوبة تامة واصدقاؤها يطلبون الدعاء لها
محليات
15:58
الوزير عصام شرف الدين ردًا على وزير الخارجية عبدلله بو حبيب : إنت لسانك طويل وخانع ومهادن ومتواطئ
محليات
15:58
الوزير عصام شرف الدين ردًا على وزير الخارجية عبدلله بو حبيب : إنت لسانك طويل وخانع ومهادن ومتواطئ
منوعات
07:51
عريسا الحمدانية يخرجان عن صمتهما ويكشفان ما حصل قبل اندلاع الحريق بلحظات
منوعات
07:51
عريسا الحمدانية يخرجان عن صمتهما ويكشفان ما حصل قبل اندلاع الحريق بلحظات
محليات
02:47
"السرقات" الرحبانية... تنبيه أخيـر
محليات
02:47
"السرقات" الرحبانية... تنبيه أخيـر
فن
07:51
تحية من وائل كفوري لـ جورج وسوف خلال حفله في كندا
فن
07:51
تحية من وائل كفوري لـ جورج وسوف خلال حفله في كندا
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023