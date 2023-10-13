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2023
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06:31
شربل سكاف : عدم وجود غاز في بئر مُعين لا يعني ان الغاز غير موجود بتاتاً في البلوك 9
06:28
مصطفى بيرم : جايين ناس من كل العالم يطردو واحد جدو وجد جدو من فلسطين .. ما هذا المنطق اللاإنساني؟
06:04
بالفيديو - تعليق جميع الرحلات الجوية في لندن..والسبب؟
05:50
هكذا علق جورج وسوف على الاحداث في فلسطين
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الجديد تواكب آخر المستجدات الميدانية على الحدود الجنوبية
2023-10-13 | 11:11
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الجديد تواكب آخر المستجدات الميدانية على الحدود الجنوبية
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اخر التطورات من الحدود الجنوبية
ايلي الفرزلي : فلسطين هي البوصلة الاساسية هي دائما كانت البدابة و النهاية
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2023-10-12
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08:11
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14:03
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بالفيديو
بالفيديو
16:56
نقل الصحافيين الجرحى مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت
16:38
تلخيص أحداث النهار الطويل مباشرة من جنوب لبنان
15:06
المتحدث باسم الخارجية الاميركية صامونيل ويبرغ : الرئيس بايدن يوئمن بحل الدولتين
14:32
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