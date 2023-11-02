الـ starlink وتداعيات فتح مصر للابراج الموجودة بـ رفح مع المستشار بتكنولوجيا

المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة: حري بالتيار الوطني الحر ان يتوقف عن اطلاق المواقف المتناقضة ويعود الى الاصول ويشارك قولا وفعلا في الحكومة لا مشاركا غب الطلب لان العمل على المنابر لا يوصل الى نتيجة