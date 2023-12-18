الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
15:11
بالفيديو - سطو مسلح على محطة بنزين في الدامور
14:39
عاصفة تغرق ولاية فلوريدا الأميركية بالأمطار
08:54
لا تتخلص من بذوره... فوائد كبرى لـ البطيخ!
05:32
كتائب القسام تنشر فيديو بعنوان "وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت"
02:16
ربع مليار دولار مكاسب إيلون ماسك اليومية في 2023
تشاهدون الآن
غرقنا بـ ضبية وعم نعيش فصلين بنفس النهار.. شو تأثير التغير المناخي على العالم
2023-12-18 | 14:30
A-
A+
غرقنا بـ ضبية وعم نعيش فصلين بنفس النهار.. شو تأثير التغير المناخي على العالم
مقالات ذات صلة
صار وقت نحكي عن التغيرات المناخية والـ global warming بعدما رجعت الشتوية وطافت الطرقات بلبنان.. "Farix and co" بعد قليل على الجديد
العداءة اللبنانية عزيزة سبيتي بين 100 سيدة "الأكثر تأثيراً في العالم"
عالم دق ناقوس خطر التغير المناخي في الثمانينيات: الأرض تسخن بشكل أسرع مما كان متوقعاً
غرقنا بـ ضبية وعم نعيش فصلين بنفس النهار.. شو تأثير التغير المناخي على العالم
تشاهدون الآن
فصلين
النهار..
تأثير
التغير
المناخي
العالم
العودة الى الأعلى
شو هي مخـ ـاطر الاحتباس الحراري وكيف حنصير نلبس بعد 10 سنين
حسين ايوب : هناك اتفاق بين الثنائي الشيعي ان الفراغ ممنوع في قيادة الجيش
اقرأ ايضا في تشاهدون الآن
14:35
شو هي مخـ ـاطر الاحتباس الحراري وكيف حنصير نلبس بعد 10 سنين
14:35
شو هي مخـ ـاطر الاحتباس الحراري وكيف حنصير نلبس بعد 10 سنين
2023-12-17
حسين ايوب : هناك اتفاق بين الثنائي الشيعي ان الفراغ ممنوع في قيادة الجيش
2023-12-17
حسين ايوب : هناك اتفاق بين الثنائي الشيعي ان الفراغ ممنوع في قيادة الجيش
2023-12-17
جان عزيز : هناك اسباب موجبة لما حصل الجيش اللبناني هي اخر موسسة ترمز الى السيادة والدولة
2023-12-17
جان عزيز : هناك اسباب موجبة لما حصل الجيش اللبناني هي اخر موسسة ترمز الى السيادة والدولة
يحدث الآن
عربي و دولي
01:45
السفير الصيني لدى روسيا: بكين تعتزم توسيع التعاون مع روسيا في قطاع الطاقة
عربي و دولي
01:30
إنهيار جزء من مدرسة داخلية في رومانيا
محليات
01:14
الجمهورية: لودريان سيعود إلى بيروت لإكمال مهمته
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
01:30
إنهيار جزء من مدرسة داخلية في رومانيا
05:29
تطورات جديدة حول طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي.. هل خانها مع ممثلة شهيرة ؟
13:14
معلومات الجديد: لن يقر تعيين رئيس الأركان في جلسة الثلاثاء لعدم إيجاد الآلية المناسبة لطرحه والاتصالات جارية لانضاج التعيين وتجنيبه الطعن في مجلس شورى الدولة
2023-10-30
العدو الاسرائيلي يطلق قنابل فوسفورية على مناطق عدة جنوب لبنان
2023-07-31
بالمستند - ملاحظات نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي المتعلقة باستقراض الحكومة من مصرف لبنان
2023-12-18
ماذا في أسرار الصحف؟
بالفيديو
بالفيديو
14:35
شو هي مخـ ـاطر الاحتباس الحراري وكيف حنصير نلبس بعد 10 سنين
14:30
غرقنا بـ ضبية وعم نعيش فصلين بنفس النهار.. شو تأثير التغير المناخي على العالم
12:56
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2023
12:52
النشرة الجوية 18-12-2023
10:47
تصريح وزيرة الخارجية كاترين كولونا من قصر الصنوبر
09:28
طارق متري: ثمة تحولات هامة ستشهدها المنطقة وهذا ما قد يحصل بعد أحداث القطاع
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
03:04
"يتحرّش بالطالبات بعد أن يصعدن على متن سيارته".. تعميم صورة شخص أوقفته شعبة المعلومات في بيروت
محليات
03:04
"يتحرّش بالطالبات بعد أن يصعدن على متن سيارته".. تعميم صورة شخص أوقفته شعبة المعلومات في بيروت
محليات
05:49
فيديو يوّثق لحظة سقوط صاروخ من مسيرة على بعد أمتار من مكان تشييع شهيد لحزب الله
محليات
05:49
فيديو يوّثق لحظة سقوط صاروخ من مسيرة على بعد أمتار من مكان تشييع شهيد لحزب الله
محليات
15:11
بالفيديو - سطو مسلح على محطة بنزين في الدامور
محليات
15:11
بالفيديو - سطو مسلح على محطة بنزين في الدامور
عربي و دولي
05:32
كتائب القسام تنشر فيديو بعنوان "وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت"
عربي و دولي
05:32
كتائب القسام تنشر فيديو بعنوان "وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت"
عربي و دولي
02:52
الجيش الأردني: إشتباكات مسلّحة منذ ساعات الفجر الأولى على الحدود الشمالية للمملكة
عربي و دولي
02:52
الجيش الأردني: إشتباكات مسلّحة منذ ساعات الفجر الأولى على الحدود الشمالية للمملكة
محليات
05:28
بالصورة - صاروخ المسيرة الذي استهدف ساحة تشييع الشهيد سرور في عيتا الشعب سقط على سطح إحدى المباني في المنطقة
محليات
05:28
بالصورة - صاروخ المسيرة الذي استهدف ساحة تشييع الشهيد سرور في عيتا الشعب سقط على سطح إحدى المباني في المنطقة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023