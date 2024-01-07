حسين ايوب : بضوء المعطيات بالموقف الاميركي وموقف حزب الله احتمالات الحرب ضئيلة

اللواء عباس إبراهيم لـ #نقطة_تحول : خطاب السيد نصر الله كان اقرب الى الواقعية ومنطلق العقلانية وهو ترك الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات وارسل رسائل تجاوزت اسرائيل محذراً من استمرار الحرب في المنطقة