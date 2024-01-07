جان عزيز : نحن من سنة أخطأنا في الترسيم البحري وأعطيناهم كل ثرواتنا

اللواء عباس إبراهيم لـ #نقطة_تحول : بعد 7 تشرين اتصل بي السيد آموس هوكستين وكنت انا وهو انتجنا خط الترسيم البحري وقال لي اننا امام واقع جديد في المنطقة ويجب ان نعمل لتجنيب انعكاسات ما يجري في غزة على لبنان