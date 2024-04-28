في ازدواجية في الخيارين رفح أو الرياض

سجيع عطية لـ #وهلق_شو: كان من المفترض أن يحضر النائبان هادي حبيش وأحمد الخير لقاء معراب لكن وصلتنا مسودة عن البيان الذي سيصدر بأنه "سيكون قاسياً" ولم نندم على عدم الحضور