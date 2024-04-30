فنانة لبنانية تتعرض للتـ ـحرش من أستاذها.. انهارت على الهواء وهي تروي ما حصل

مصادر دبلوماسية للجديد: الموفد الفرنسي لودريان اجتمع بـ آن غريو مع بلينكن وهوكشتاين في واشنطن للتفاهم على توزيع الادوار في المِلفات اللبنانية والتنسيق المشترك بين الاطراف المعنية