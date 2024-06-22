حادثة غير متوقعة حصلت مع سلمى المصري أثناء زيارتها إلى سيدة حريصة وهل تؤمن بمعجزات مار شربل؟

النائب إبراهيم منيمنة لـ هنا بيروت: من الواضح أنّ هناك "ضبط إيقاع" في الجبهة الجنوبية لكن هذا لا يعني أن لا يُرتكب أي خطأ في الحسابات ومن ثمّ تذهب الأمور الى الإنفجار