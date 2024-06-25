سجال داخل استديو فوق 18 حول تقرير التلغراف ومارون مارون يؤكد الحزب يستخدم لبنان كلّه كمخزن سـ ـلاح!

النائب رازي الحاج لـ وهلق شو: الجنوب مدمر والحرب لم تغير شيئاً في غزة كما أدت إلى المزيد من التأخير في الداخل اللبناني وإذا استمر الحزب في هذه المغامرة ستكون النتيجة عدوان إسرائيلي على لبنان