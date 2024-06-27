امين سر الفاتيكان رح يرجع على روما ويفضح أسرارنا.. و نواف الموسوي تفوق على محمد رعد

سعيد الأسمر لـ #وهلق_شو: لفتني كلام الوزير مولوي عن تطبيق القرارات الدولية حيث سمعنا في الماضي كلاما رسميا في المحافل الدولية عن ربط حرب لبنان بحرب غزة