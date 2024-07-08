الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
04:51
طائرة تفقد عجلة أثناء الإقلاع.. أزمات "بوينغ" لا تنتهي!
02:34
فيديو - في "عزّ الحرّ".. قصر عدل بيروت بلا كهرباء
02:27
طقس لبنان: إرتفاع في الحرارة والرطوبة
01:56
تشيلي.. "النينيو" تجعل صحراء جافة تزهر وروداً
01:54
فيديو.. رجل يلقي "مولوتوف" على القصر الملكي النرويجي
تشاهدون الآن
#عبد_الجليل بتصريح صادم انا على اللائحة السوداء ويكشف سبب منعه من دخول الإمارات .. ويعلق الجديد عندها أقوى البرامج !
2024-07-08 | 14:45
A-
A+
#عبد_الجليل بتصريح صادم انا على اللائحة السوداء ويكشف سبب منعه من دخول الإمارات .. ويعلق الجديد عندها أقوى البرامج !
مقالات ذات صلة
#عبد_الجليل يفضح #تمام_بليق على الهواء .. ويعلق انا جنوبي الهوا وسوري وعراقي القلب !!
مراسل الجديد: اطلاق رشقتين صاروخيتين متتاليتين باتجاه الجليل الأعلى
الجديد تنشر نسخة عن كتاب وزير الدفاع الى رئاسة مجلس الوزراء الذي يؤكد فيه وجوب اقتران اعلان لائحة المرشحين المقبولين للإشتراك في مباراة الدخول الى الكلية الحربية بتوقيع الوزير
#عبد_الجليل بتصريح صادم انا على اللائحة السوداء ويكشف سبب منعه من دخول الإمارات .. ويعلق الجديد عندها أقوى البرامج !
تشاهدون الآن
بتصريح
اللائحة
السوداء
ويكشف
الإمارات
ويعلق
الجديد
عندها
البرامج
العودة الى الأعلى
#عبد_الجليل يفضح #تمام_بليق على الهواء .. ويعلق انا جنوبي الهوا وسوري وعراقي القلب !!
حسين أيوب عن مسعود بزشكيان : هو ابن الثـ ـورة .. وهذه التحديات التي ستواجهه كرئيس ايراني جديد
اقرأ ايضا في تشاهدون الآن
14:40
#عبد_الجليل يفضح #تمام_بليق على الهواء .. ويعلق انا جنوبي الهوا وسوري وعراقي القلب !!
14:40
#عبد_الجليل يفضح #تمام_بليق على الهواء .. ويعلق انا جنوبي الهوا وسوري وعراقي القلب !!
2024-07-07
حسين أيوب عن مسعود بزشكيان : هو ابن الثـ ـورة .. وهذه التحديات التي ستواجهه كرئيس ايراني جديد
2024-07-07
حسين أيوب عن مسعود بزشكيان : هو ابن الثـ ـورة .. وهذه التحديات التي ستواجهه كرئيس ايراني جديد
2024-07-07
تمام نورالدين يعلق على تداعيات نتائج الانتخابات الفرنسية التشريعية المبكرة : فرنسا مقبلة على أزمة مشابهة لـ لبنان
2024-07-07
تمام نورالدين يعلق على تداعيات نتائج الانتخابات الفرنسية التشريعية المبكرة : فرنسا مقبلة على أزمة مشابهة لـ لبنان
يحدث الآن
منوعات
04:51
طائرة تفقد عجلة أثناء الإقلاع.. أزمات "بوينغ" لا تنتهي!
عربي و دولي
04:36
الصحة العالمية: الأوضاع في غزة تتدهور بشكل خطير
عربي و دولي
04:19
جيل بايدن تنفي وقوفها خلف "قرار الرئيس" بالاستمرار في السباق الرئاسي
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
01:32
"إسرائيل" تتحدث عن حدث "مؤلم".. وواشنطن متفائلة بصفقة تبادل
2024-07-03
مراسلة الجديد: دبابة ميركافا استهدفت بلدة الجبين بعدد من القذائف
2024-06-06
نادين الراسي تثير الجدل في احدث ظهور لها
2024-05-05
خبر حزين.. "فنان العرب" محمد عبده يعلن إصابته بالسرطان!
13:04
مقدمة النشرة المسائية 08-07-2024
2024-07-07
حزب الله يستهدف بالصواريخ إحدى قواعد "إسرائيل" الرئيسية غرب طبريا
بالفيديو
بالفيديو
04:11
أديب عيد المسيح يكشف تفاصيل ورقة المعارضة بشأن الإستحقاق الرئاسي
14:45
#عبد_الجليل بتصريح صادم انا على اللائحة السوداء ويكشف سبب منعه من دخول الإمارات .. ويعلق الجديد عندها أقوى البرامج !
14:40
#عبد_الجليل يفضح #تمام_بليق على الهواء .. ويعلق انا جنوبي الهوا وسوري وعراقي القلب !!
13:09
النشرة الجوية 08-07-2024
13:04
مقدمة النشرة المسائية 08-07-2024
10:14
هنا بيروت - صلاح سلام - الحلقة الكاملة
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
08:40
صفقة الرهائن.. هذه شروط نتنياهو التي أثارت "استغراب" فريق التفاوض!
عربي و دولي
08:40
صفقة الرهائن.. هذه شروط نتنياهو التي أثارت "استغراب" فريق التفاوض!
فن
05:51
دانييلا رحمة تحذف صورها مع ناصيف زيتون بعد ايام من زفافهما .. ما القصة؟
فن
05:51
دانييلا رحمة تحذف صورها مع ناصيف زيتون بعد ايام من زفافهما .. ما القصة؟
فن
08:00
نجوى كرم تحتفل بزفاف حفيد شقيقتها وتلفت الانظار بعفويتها
فن
08:00
نجوى كرم تحتفل بزفاف حفيد شقيقتها وتلفت الانظار بعفويتها
محليات
11:47
رسالة من الرئيس الإيراني المنتخب إلى نصرالله.. ما مضمونها؟
محليات
11:47
رسالة من الرئيس الإيراني المنتخب إلى نصرالله.. ما مضمونها؟
عربي و دولي
01:32
"إسرائيل" تتحدث عن حدث "مؤلم".. وواشنطن متفائلة بصفقة تبادل
عربي و دولي
01:32
"إسرائيل" تتحدث عن حدث "مؤلم".. وواشنطن متفائلة بصفقة تبادل
محليات
16:23
وزير يسخر من خطر انقطاع الكهرباء: لا داعي للهلع!
محليات
16:23
وزير يسخر من خطر انقطاع الكهرباء: لا داعي للهلع!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024