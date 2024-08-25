حركة المطار على وقع التصعيد الأخير مع مراسلة الجنوب

أبو عبيدة: كل الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة في وجه العدو إذا استمر العدوان على أهلنا وشعبنا

أبو عبيدة: كل الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة في وجه العدو إذا استمر العدوان على أهلنا وشعبنا