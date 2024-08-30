الحزب يستهدف موقعين اسرائيليين

أصدرت المقاومة الاسلامية، بيانين، جاء فيهما:



الاول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:37) من بعد ظهر يوم الجمعة 30-8-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".‏

الثاني: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:47) من بعد ظهر يوم الجمعة 30-8-2024 موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة ‏‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".‏