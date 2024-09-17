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الرئيس نجيب ميقاتي للجديد: نتمنى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى إن ما جرى اليوم "خطير للغاية"
الرئيس نجيب ميقاتي للجديد: نتمنى الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى إن ما جرى اليوم "خطير للغاية"
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2024-09-17 | 10:04
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مصادر امنية لرويتر : اكثر من 1000 جريح في لبنان جراء " تفجيرات بيجر "
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من الضاحية.. مراسلة الجديد تنقل المشهد عقب حدث أمني هز الضاحية ومناطق لبنانية أخرى
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