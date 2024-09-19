الجديد مستمرّة في مواكبة تبعات العدوان الإلكتروني الإسرائيلي على لبنان

المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميل لـ الجديد: كان الاتجاه قبل الجلسة نحو حل بعض القضايا مؤقتًا حتى إقرار الموازنة فهل ما حدث يساهم في تحقيق المطالب؟