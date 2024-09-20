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عدوان إسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية
2024-09-20 | 09:17
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عدوان إسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية
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عدوان إسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية
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