من الحـ رب الميدانية وتطوراتها إلى السياسية وتفاعلاتها .. إلى أين تتجه الأيام المقبلة ؟

العميد المتقاعد أندريه أبو معشر لـ هنا بيروت: نطالب بحل مستدام لمشكلة الرواتب وقائد الجيش كان ضامناً في هذا الملف وفي الأيام المقبلة ستكون الكرة في ملعب الحكومة