لحظة بلحظة.. الجبهة الجنوبية تشتعل وهذه آخر المستجدات

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القناة 12 عن مصدر سياسي إسرائيلي: إذا لم يفهم حزب الله بالقوة فسوف يفهم بمزيد من القوة
القناة 12 عن مصدر سياسي إسرائيلي: إذا لم يفهم حزب الله بالقوة فسوف يفهم بمزيد من القوة
القناة 12 عن مصدر سياسي إسرائيلي: هدفنا تغيير ميزان القوى بالشمال وإجبار حزب الله على الانسحاب من الحدود
القناة 12 عن مصدر سياسي إسرائيلي: هدفنا تغيير ميزان القوى بالشمال وإجبار حزب الله على الانسحاب من الحدود
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