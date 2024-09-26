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العـ ـدوان الإسرائيلي على لبنان .. رصد متواصل لأبرز التطورات الميدانية
2024-09-26 | 10:14
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العـ ـدوان الإسرائيلي على لبنان .. رصد متواصل لأبرز التطورات الميدانية
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تصريح فؤاد السنيورة من دار الفتوى
بعد الغـ ـارات العـ ـنيفة التي شهدها لبنان .. الجديد تواكب آخر المستجدات
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