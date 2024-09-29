متابعة العدوان الاسرائيلي على لبنان

الناطق باسم الحوثيين: الهجوم الإسرائيلي على اليمن يكرس دورنا تجاه فلسطين ولن نتخلى عن لبنان وغزة

الناطق باسم الحوثيين: الهجوم الإسرائيلي على اليمن يكرس دورنا تجاه فلسطين ولن نتخلى عن لبنان وغزة

الناطق باسم الحوثيين: الهجوم الإسرائيلي على اليمن يكرس دورنا تجاه فلسطين ولن نتخلى عن لبنان وغزة

وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على بعلبك - الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 21 شخصا وإصابة 47 آخرين بجروح