مقدمة وهلق شو 29-09-2024

الصحافي علي بردى لـ وهلق شو: الولايات المتحدة بإداراتها المختلفة لديها سياسة واضحة ومعلنة داعمة لإسرائيل في كل الاوقات وهي تعمل منذ فترة على وقف إطلاق النار ولكن هذه الرغبة لا يُستجاب لها