سامي الجميل حول سبب غيابه عن لقاء معراب 2: انا بهالإيام ما عم بتحرك ابداً بالمواعيد المحددة مسبقاً

رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لـ وهلق شو: تمثيل حزب الكتائب في لقاء معراب كان على أعلى مستوى ومن حق القوات كحزب يمتلك تمثيلاً واسعاً في لبنان أن يقوم بمبادرة