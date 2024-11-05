الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
البقاع
9
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
2024-11-04
متى سنعرف من فاز في الانتخابات الأميركية؟
2024-11-04
بالصور - تحصينات إستثنائية حول البيت الأبيض!
2024-11-04
بالفيديو - قلعة بعلبك.. حارسها الله
2024-11-03
BACK TO SCHOOL.. الوزير يُعلنها!
2024-11-03
بالفيديو - عماد 5: "لن نترك الساح.. لن نُسقط السلاح"
تشاهدون الآن
ما لا تعرفونه عن خفايا حياة دونالد ترامب..كيف وصل الى البيت الأبيض وكيف جمع ثروته ؟
2024-11-05 | 16:26
A-
A+
ما لا تعرفونه عن خفايا حياة دونالد ترامب..كيف وصل الى البيت الأبيض وكيف جمع ثروته ؟
مقالات ذات صلة
آخر استطلاعات الرأي في بنسلفانيا: تعادل بنسبة 48.2 % لكل من ترامب وهاريس..تابعوا تغطية الجديد الخاصة لسباق البيت الأبيض
البيت الأبيض: كنا واضحين للغاية بأن العمليات الإسرائيلية يجب أن تتم بطريقة لا تهدد حياة المدنيين
ترامب: الشرق الأوسط يتفجر وقد نكون على أعتاب حرب عالمية ثالثة والبيت الأبيض لا يدري ما يفعل
ما لا تعرفونه عن خفايا حياة دونالد ترامب..كيف وصل الى البيت الأبيض وكيف جمع ثروته ؟
تشاهدون الآن
تعرفونه
خفايا
دونالد
ترامب..كيف
البيت
الأبيض
ثروته
العودة الى الأعلى
سلسلة غـ ـارات على البقاع.. الجديد تواكب التطورات
مسعد بولس: زيارة دونالد ترامب للبنانيين في ديربورن تاريخية ولها رمزية وهو يقدّر الشعب الايراني
اقرأ ايضا في تشاهدون الآن
16:50
جورج صليبي يناقش مع ضيوفه مدى تأثير العامل الإقتصادي والضرائبي على توجهات الناخب الأميركي
16:50
جورج صليبي يناقش مع ضيوفه مدى تأثير العامل الإقتصادي والضرائبي على توجهات الناخب الأميركي
16:11
باسم الشاب: السياسة الأميركية ستتغير بشكل كبير وخاصة في الشرق الأوسط
16:11
باسم الشاب: السياسة الأميركية ستتغير بشكل كبير وخاصة في الشرق الأوسط
16:06
ربيع الهبر يستعرض بالأرقام النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية الأميركية
16:06
ربيع الهبر يستعرض بالأرقام النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية الأميركية
يحدث الآن
عربي و دولي
19:16
إغلاق مكاتب التصويت في جورجيا أول ولاية من الولايات المتأرجحة السبع
عربي و دولي
19:00
ترامب يفوز بولايتي إنديانا وكنتاكي ويحصل على 19 صوتاً في المجمع الانتخابي وهاريس تفوز بفيرمونت وتحصل على 3 أصوات
عربي و دولي
18:40
6 ولايات تغلق صناديق الاقتراع بعد قليل بينها جورجيا وفلوريدا وساوث كارولاينا
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-09-19
"وحدات مختصة تقوم بتفجير أجهزة البيجر وأجهزة اتصال مشبوهة".. الجيش: للتبليغ عن اي جسم مشبوه
17:43
مفوض مدينة فيلادلفيا رداً على إدعاءات ترامب بالتزوير: إستجبنا لجميع التقارير عن حدوث مخالفات لضمان التصويت بأمان
2024-09-01
وفاة اللاعب السابق والمدرب الحالي سول بامبا
08:33
مراسل الجديد يجول على مراكز الإيواء في صيدا
2024-10-12
العدو الاسرائيلي يعلن 5 مناطق جديدة "عسكرية"
2024-07-03
النائب فضل الله: اغتيال القائد محمد ناصر لن يدفع المقاومة إلى التراجع أو يضعفها وردُّها العقابي آتٍ
بالفيديو
بالفيديو
17:23
مراسلة الجديد تعاين موقع الغارة في برجا
16:50
جورج صليبي يناقش مع ضيوفه مدى تأثير العامل الإقتصادي والضرائبي على توجهات الناخب الأميركي
16:26
ما لا تعرفونه عن خفايا حياة دونالد ترامب..كيف وصل الى البيت الأبيض وكيف جمع ثروته ؟
16:11
باسم الشاب: السياسة الأميركية ستتغير بشكل كبير وخاصة في الشرق الأوسط
16:06
ربيع الهبر يستعرض بالأرقام النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية الأميركية
15:54
النائب فادي علامة يتحدث عن أن كان الوضع في الشرق الاوسط سيؤثر على قرار الناخب العربي
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:16
الجديد تدقق.. هذه الصورة من العباسية وليس من الجية
محليات
08:16
الجديد تدقق.. هذه الصورة من العباسية وليس من الجية
محليات
03:31
بكاريكاتير ساخر.. جيش العدو يهدد سكان الجنوب مجدداً
محليات
03:31
بكاريكاتير ساخر.. جيش العدو يهدد سكان الجنوب مجدداً
محليات
02:32
إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
محليات
02:32
إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
محليات
15:16
15 شهيداً حصيلة اولية للمجزرة التي اركبها العدو في بلدة برجا قضاء الشوف... مراسل الجديد يتابع التفاصيل
محليات
15:16
15 شهيداً حصيلة اولية للمجزرة التي اركبها العدو في بلدة برجا قضاء الشوف... مراسل الجديد يتابع التفاصيل
محليات
06:22
بالفيديو - غارة إسرائيلية تستهدف منطقة الجية
محليات
06:22
بالفيديو - غارة إسرائيلية تستهدف منطقة الجية
محليات
06:48
غارة تستهدف مبنى في منطقة الجية.. مراسلة الجديد تواكب المشهد
محليات
06:48
غارة تستهدف مبنى في منطقة الجية.. مراسلة الجديد تواكب المشهد
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024