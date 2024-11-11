آخر المستجدات من جبهة لبنان

وزير الحرب الإسرائيلي: نرفض أي ترتيب لا يضمن نزع سلاح حزب الله وانسحابه لوراء الليطاني

وزير الحرب الإسرائيلي: نرفض أي ترتيب لا يضمن نزع سلاح حزب الله وانسحابه لوراء الليطاني

وزير الحرب الإسرائيلي: نرفض أي ترتيب لا يضمن نزع سلاح حزب الله وانسحابه لوراء الليطاني

وزير الحرب الإسرائيلي: لن نوافق على أي ترتيب في لبنان لا يضمن تحقيق أهداف الحرب

وزير الحرب الإسرائيلي: لن نوافق على أي ترتيب في لبنان لا يضمن تحقيق أهداف الحرب

وزير الحرب الإسرائيلي: لن نوافق على أي ترتيب في لبنان لا يضمن تحقيق أهداف الحرب

مولوي للجزيرة: القرار 1701 هو المعني بأمن الجنوب وعلى إسرائيل وقف اعتداءاتها المستمرة

مولوي للجزيرة: القرار 1701 هو المعني بأمن الجنوب وعلى إسرائيل وقف اعتداءاتها المستمرة

مولوي للجزيرة: القرار 1701 هو المعني بأمن الجنوب وعلى إسرائيل وقف اعتداءاتها المستمرة

أ ف ب: المدعي العام للجنائية الدولية يقول إنه سيواصل مهامه رغم التحقيق في سوء السلوك