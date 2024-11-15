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حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة مركبا بصلية صاروخية
حزب الله: إستهدفنا تجمعاً لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية لبلدة مركبا بصلية صاروخية
الغارة الإسرائيلية استهدفت منطقة الحدث
الغارة الإسرائيلية استهدفت منطقة الحدث
سانا: سماع دوي انفجار في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعته
سانا: سماع دوي انفجار في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعته
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تغطية مستمرة للعـ ـدوان الإسرائيلي على لبنان
2024-11-15 | 03:45
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تغطية مستمرة للعـ ـدوان الإسرائيلي على لبنان
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ليلى عبد اللطيف برسالة شديدة اللهجة الى المشككين بتوقعاتها نفوس مريضة بهدف الشهرة
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