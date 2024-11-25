تغطية مباشرة للعـدوان على لبنان

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2024-11-25 | 10:05
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حسين ايوب: توقيت قرار المحكمة الجنائية هو عامل ضغط على نتنياهو الذي حمّل فرنسا مسؤولية اصداره
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2024-11-18
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2024-11-18
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عربي و دولي
11:31
المتحدث العام باسم الجيش الاسرائيلي ينشر فيديو له من جنوب لبنان!
محليات
11:04
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بوحبيب: لبنان مستعد للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في القرار 1701 (جنوب نهر الليطاني) وهذا يعني حرفياً "لن يكون هناك سلاح دون موافقة الحكومة اللبنانية ولا سلطة غير سلطة الحكومة اللبنانية"
2024-10-10
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09:29
موقع واللا الإسرائيلي: من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء السياسي والأمني يوم الثلاثاء للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
2024-10-20
المتحدث باسم جيش العدو:خلال دقائق سنوجه إنذارات إلى السكان في منطقتيْ الضاحية الجنوبية والبقاع لإخلاء مباني عديدة تقع بالقرب من منشآت لحزب الله
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