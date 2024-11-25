تغطية مباشرة للعـدوان على لبنان

بو صعب: لم نسمع أي شيء له علاقة بحرّية التحرّك الإسرائيلي في لبنان وسمعنا من الرئيس بري اننا ما زلنا نتكلّم عن 1701 كاملاً كما هو "لا اكثر ولا أقل" مع آلية الإشراف على التنفيذ وما هي اللجنة التي ستشرف عليه