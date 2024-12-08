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2024-12-08 | 15:01
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حسين أيوب عن اسقاط نظام الأسد: حدث زلزالي تاريخي وليس ببعيد عن ما حصل في 7 اكتوبر
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الأسد:
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