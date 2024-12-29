"دورة ثالثة وتوافقات".. فريد البستاني يكشف كواليس الانتخابات الرئاسية ومن هو المرشح الأكثر حظاً؟

حسين أيوب لـ #وهلق_شو: كل الإشارات الأميركية تشي بعدم وجود رغبة لديها باستئناف الحرب ويومياً الإسرائيلي يقوم بحوالي 25 خرقاً ودخل إلى قرى لم يدخل إليها خلال المعركة البرية