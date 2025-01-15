ربع ساعة غيرت حياة هاني شاكر الى الابد .. تفاصيل يرويها لأول مرة داخل استديو الفصول الاربعة

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وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي من قصر بعبدا: نقف إلى جانب لبنان في البداية الجديدة ونحترم سيادته وسنبحث تعزيز التعاون بين بلدينا
وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي من قصر بعبدا: نقف إلى جانب لبنان في البداية الجديدة ونحترم سيادته وسنبحث تعزيز التعاون بين بلدينا
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2025-01-15 | 15:00
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