ربع ساعة غيرت حياة هاني شاكر الى الابد .. تفاصيل يرويها لأول مرة داخل استديو الفصول الاربعة

وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي من قصر بعبدا: نقف إلى جانب لبنان في البداية الجديدة ونحترم سيادته وسنبحث تعزيز التعاون بين بلدينا

وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي من قصر بعبدا: نقف إلى جانب لبنان في البداية الجديدة ونحترم سيادته وسنبحث تعزيز التعاون بين بلدينا