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السنيورة لـ"الجديد": ما حصل يعدّ خيانة للقضية الفلسطينية!

2023-04-07 | 14:22
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السنيورة لـ"الجديد": ما حصل يعدّ خيانة للقضية الفلسطينية!

دان رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة في اتصال مع "الجديد" ما حصل في الجنوب، معتبرا أن فيه استهتار بلبنان وبأرواح الناس ومصائرهم.

وأكد السنيورة: لن نقتنع بأن لا علاقة لحزب الله بهذه العملية، خصوصا أنها تزامنت ووجود إسماعيل هنية في بيروت، مضيفا لـ"الجديد": ما حصل يعد بمثابة خيانة للقضية الفلسطينية، ففي حين تمر إسرائيل بأصعب فتراتها، من انقسام وحكومة مهددة بالانفراط، وفي وقت بدأ العالم يتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد الهجوم البائس على جامع الاقصى، جاءت عملية الصواريخ لتظهر اسرائيل على أنها تدافع عن نفسها.

 وختم السنيورة الاتصال مع "الجديد" بالقول: إن ما حصل هو من أهم الاحداث على الاطلاق التي يجب أن نتنبه لها، فمن غير المقبول أن يستخدم أمن البلد والامة ومصلحة الفلسطينيين واللبنانيين في بازار القضايا الشخصية أو الحزبية أو لإظهار القدرات العسكرية.

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